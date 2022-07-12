Люди, постраждалі в результаті обстрілу, здійсненого окупантами, отримали вибухові травми й осколкові поранення.

У Харкові медики госпіталізували 5 людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зруйновані будівлі, пожежі на приватних підприємствах та виробництвах, розбиті автівки, посічені осколками дерева. Медики госпіталізували 5 людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Стан усіх постраждалих - середньої тяжкості", - повідомив він. За його словами, такі наслідки сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами Індустріального та Немишлянського районів Харкова з реактивних систем залпового вогню.

Він зазначає, що ворог, як і раніше, обстрілює цивільні об'єкти та мирних харків'ян.

Синєгубов закликає жителів Харківщини не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної необхідності не перебувати на вулицях.

Раніше стало відомо, що 12 липня російські окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Пізніше стало відомо, що у результаті обстрілу постраждали чотири людини.

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