Домашній притулок "другий шанс" вже 10 років поодинці утримує його господиня - пенсіонерка Тетяна.

У київському притулку "Другий шанс" голодують десятки тварин. Його господиня, пенсіонерка Тетяна Литвиненко, просить про допомогу всіх небайдужих.

На сторінці притулку в Facebook Тетяна розповіла, що зараз під її опікою 50 кішок і 8 собак. Крім цього, вона підгодовує 40 котів та 7 собак в окрузі.

Понад 10 років пенсіонерка допомагає тваринам. Все почалося, коли Тетяна потрапила в притулок для домашніх тварин, в якому почалася епідемія. Засновниця того притулку просила всіх небайдужих забрати до себе додому здорових тварин.

Читайте такожХарків'янін вигнав собаку своєї дівчини на вулицю-все через образу (відео)Тоді Тетяна забрала до себе дев'ятьох тварин, після чого коти і собаки почали "сипатися їй на голову". Практично всі тварини притулку "Другий шанс" були домашніми, проте багато з них мають великі проблеми зі здоров'ям. Через це попередні власники котів і собак відмовлялися від них, а Тетяна намагається їм допомогти.

Здоровим і молодим тваринам пенсіонерка шукає новий будинок. Старі собаки і коти, які мають хронічні захворювання, доживають своє життя в притулку. Також Тетяна ділиться кормом і з пенсіонерами, які не можуть купити їжу для своїх вихованців.

Зараз тваринам потрібно закупити корм, а коштів не вистачає навіть на те, щоб оплатити минулу поставку їжі для тварин. Частину відкладених грошей довелося витратити на ліки для інвалідів і старих тварин.

Як допомогти тваринам притулку

Притулок "другий шанс" завжди буде радий прийняти корми для кішок і собак, ліки, наповнювачі для котячих туалетів. Їх можна відправити у відділення Нової Пошти №74 в Києві.

Крім того, охочі можуть передати допомогу та познайомитися з мешканцями притулку особисто, попередньо зателефонувавши Тетяні за номером: (098) 597 10 95

Фінансово можна допомогти притулку переказом коштів на картку "ПриватБанку": 5168 7554 1844 6072

або ж на карту "Ощадбанку": 4790 7099 9404 2671

Тетяна Литвиненко буде вдячна кожному, хто вирішить допомогти притулку "Другий шанс". Навіть невелика сума може вберегти тварин від голоду.

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Автор: Поліна Кузенко