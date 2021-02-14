фото Артем Платоненко
У Києві до Дня Святого Валентина автолюбителі зробили величезну валентинку з автомобілів.
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Про це в Instagram повідомляє Sunray Production.
Як повідомляється, найбільша валентинка складається з 110 автомобілів.
Її створили біля одного з торгових центрів у столиці.
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