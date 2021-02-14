Автолюбителі зробили валентинку зі своїх машин.

У Києві до Дня Святого Валентина автолюбителі зробили величезну валентинку з автомобілів.

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Про це в Instagram повідомляє Sunray Production.

Як повідомляється, найбільша валентинка складається з 110 автомобілів.

Її створили біля одного з торгових центрів у столиці.

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Автор: Катерина Лиманська