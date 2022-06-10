Спеціальним транспортом їх було доправлено до Донецької області.

З Лисичанська евакуювали 16 жителів, з яких троє – діти.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зауважив, що вже понад місяць кожна спроба евакуюватися є ризиком для життя, проте залишатися в містах та селах Луганщини ще небезпечніше.

"Лише за учора співробітниками Національної поліції, рятувальниками та волонтерами евакуйовані 16 жителів Лисичанська, серед яких троє малолітніх дітей. Поліцейські протягом дня підвозили бажаючих до визначеного місця евакуації, звідки спеціальним транспортом їх було доправлено до Донецької області", - додав Гайдай.

Нагадаємо, станом на сьогодні, противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу.

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