Чоловіки перебували в розшуку за ухиляння від відбування покарання за незаконне заволодіння транспортними засобами.

У Миколаєві поліцейські затримали двох зловмисників, які з 2015 року перебували в розшуку за ухиляння від відбування покарання за незаконне заволодіння транспортними засобами.

Читайте такожВ Україні повідомили про підозру "злодію в законі" та двом "смотрящим"Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

«Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області у супроводі бійців КОРД, та співробітники Миколаївського районного управління поліції затримали 29-річного чоловіка, який позиціонує себе як наближений до «кримінального авторитета», та його 25-річного спільника. Фігуранти з 2015 року перебували в розшуку за ухиляння від відбування покарання за незаконне заволодіння транспортними засобами у Баштанському районі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході санкціонованих обшуків у транспортних засобах та за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили ножі, розфасований готовий до вживання канабіс та спецзасіб. Також у ході обшуку були виявлені паспорт громадянина України та посвідчення водія 29-річного зловмисника зі зміненими анкетними даними, за допомогою яких чоловік увесь цей час переховувався.

Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу.

Повідомляється, що за рішенням суду за ухиляння від відбування покарання та за незаконне заволодіння транспортними засобами, обох зловмисників буде поміщено до слідчого ізолятору.

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Автор: Катерина Жирій