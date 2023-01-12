Так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці незаконно розташована УПЦ МП на території Національного музею історії України.

Храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтовано, бо це є самочинним будівництвом Української православної церкви Московського патріархату.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він наголосив, що так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці незаконно розташована на території Національного музею історії України.

Міністр зазначає, що самовільне захоплення ділянки релігійною громадою УПЦ МП почалося в 2008 році.

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"Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів Януковича почалося "узаконення" незаконного будівництва", - повідомляє Ткаченко.

За словами міністра, жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала. При цьому додав, що сама будівля споруджена без затвердженого проекту, без отримання дозволів на будівництво, і в експлуатацію будівля у встановленому порядку не введена.

Ткаченко зазначає, що ще з 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об'єкта.

"Міністерство культури та інформаційної політики України залучене до справи як третя сторона та сприяє цьому процесу. Наразі експертиза вже завершена, а наступне судове засідання призначене вже на 18 січня 2023 року, отже є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб", - наголосив Ткаченко.

Десятинна церква - що відомо

Десятинна церква, або Цеерква Успіння Пресвятої Богородиці, була зведена на Старокиївській горі у 989-996 роках за ініціативи Володимира Великого. Вона вважалася першим кам'яним християнським храмом у Київській Русі після прийцняття християнства.

Десятина церква була вщент зруйнована у 1240 році під час набігу татаро-монгольські орди. Вона не збереглася за винятком окремих конструктивно-декоративних фрагментів фундаменту.

У 2018 році містобудівна комісія Київської міської ради підтримала петицію, яка вимагає знесення незаконної Десятинної каплиці УПЦ МП на території Нацмузею історії України. Депутати доручили КМДА "вжити всі передбачені чинним законодавство заходи, направлені на усунення виявлених правопорушень у найкоротший термін".

Того ж року в Мінкульті каплицю УПЦ МП назвали незаконною забудовою, яка знаходиться на земельній ділянці особливо цінних територій та призводить по пошкодження об’єктів культурної спадщини – пам’ятки національного значення на території охоронної (буферної зони) об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Санкції проти УПЦ МП

З 22 листопада 2022 року співробітники СБУ здійснюють обшуки на територіях монастирів та єпархій УПЦ МП. Зокрема, 6 січня СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП в Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях.

Президент Володимир Зеленський 1 грудня повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в РФ релігійних організацій.

УПЦ МП орендувала дві найбільші церкви на території Верхньої Києво-печерської Лаври - Успенський собор і Трапезний храм. В кінці грудня закінчився термін оренди закінчився. Міністерство культури заявляло, що рекомендуватиме не продовжувати терміни оренди УПЦ Московського патріархату Успенського та Трапезного храмів у Національному Києво-Печерському заповіднику. 5 січня цього року стало відомо, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври повернули державі. Відповідне рішення ухвалила комісія, яка займалася інвентаризацією майна й оглядала будівлі.

7 січня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство деяких священиків УПЦ МП. За даними ЗМІ, йдеться про 13 священнослужителів.

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