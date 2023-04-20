У Парижі з'явиться Київський сквер. Він буде розташований у центрі французької столиці всього в двох кілометрах від знаменитої Ейфелової вежі.
Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram, зокрема про це вони домовилися сьогодні під час зустрічі з мером Парижу Ан Ідальго, яка відвідала українську столицю.
"У червні цього року в центрі Парижа, біля Пті Палє (міського музею мистецтв - УНІАН), зʼявиться Київський сквер", - зазначив він.
Кличко подякував Ідальго за підтримку України і допомогу Києву.
"Домовилися про подальшу ефективну співпрацю наших столиць", - наголосив міський голова.
Підтримка України адміністрацією Парижа
У квітні 2022-го року мер Парижа Ан Ідальго приїхала з візитом до Києва. Обидві столиці підписали угоду про партнерство і співробітництво. Також Кличко тоді подякував французькій столиці за гуманітарну допомогу Україні.
Ан Ідальго виступила проти участі росіян та білорусів на Олімпіаді-2024. Вона не підтримує навіть участь спортсменів країн-терористів під нейтральним прапором. Ігри повинні відбутися якраз у Парижі наступного літа.