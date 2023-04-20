Міські голови столиць Франції та України домовилися про подальшу ефективну співпрацю між містами.

У Парижі з'явиться Київський сквер. Він буде розташований у центрі французької столиці всього в двох кілометрах від знаменитої Ейфелової вежі.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram, зокрема про це вони домовилися сьогодні під час зустрічі з мером Парижу Ан Ідальго, яка відвідала українську столицю.

"У червні цього року в центрі Парижа, біля Пті Палє (міського музею мистецтв - УНІАН), зʼявиться Київський сквер", - зазначив він.

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Кличко подякував Ідальго за підтримку України і допомогу Києву.

"Домовилися про подальшу ефективну співпрацю наших столиць", - наголосив міський голова.

Підтримка України адміністрацією Парижа

У квітні 2022-го року мер Парижа Ан Ідальго приїхала з візитом до Києва. Обидві столиці підписали угоду про партнерство і співробітництво. Також Кличко тоді подякував французькій столиці за гуманітарну допомогу Україні.

Ан Ідальго виступила проти участі росіян та білорусів на Олімпіаді-2024. Вона не підтримує навіть участь спортсменів країн-терористів під нейтральним прапором. Ігри повинні відбутися якраз у Парижі наступного літа.

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