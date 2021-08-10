Балкон нібито планують повернути на місце, але після реставрації.

У Полтаві демонтували балкон історичної будівлі, з якого, як стверджують деякі історики, в 1942 році виступав з промовою Адольф Гітлер.

Про це пише Kolo.News. За інформацією видання, минулої суботи комунальники міста отримали заявку про демонтаж балкону на вулиці Єврейській, 3. Вчора демонтаж було проведено підрядною організацією.

Це обурило деяких містян, які нагадали про те, що вказана будівля є пам'яткою архітектури. Люди побоюються, що на місці демонтованого балкона вже ніколи не з'явиться новий.

Активісти громадської організації SavePoltava вже підготували звернення про реставрацію балкону та повернення його на місце.

Що кажуть у міськраді

Міська влада Полтави наголошує, що аварійний балкон становив небезпеку для перехожих. Чиновники обіцяють повернути балкон після реставрації.

"Щоб реставрувати цей балкон треба більше часу і за цей час він міг просто впасти", - повідомили в мерії.

Примітно, що будівля належить дитячому садку, тому ремонтом має опікуватися Департамент освіти міськради.

Що відомо про будівлю

Дата побудови Особняка Кірхи (Будинку старости) - не відома. Орієнтовно він з'явився на розі вулиць Європейської та Пилипа Орлика у кінці XIX - на початку XX століття в якості будинку пастора німецьких колоністів.

У різні часи в будівлі проживали секретарі обкому КПРС, була поліклініка, у роки Другої Світової там розміщувався штаб 6-ої та 8-ої армій генерала Паулюса.

Під час візиту Гітлера до Полтави в 194 році, за даними деяких істориків, він виголосив промову з балкона будівлі.

Після війни туди знову заїхали партійні секретарі. З 1966 року там розміщувався дитячий садок.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Полтавщині голова громади потрапив у скандал через фото прапора із серпом і молотом, поліція почала розслідування

Автор: Юрій Годован