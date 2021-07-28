Тепер чиновнику загрожує обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, із конфіскацією майна.

Голова Хорольської територіальної громади, що на Полтавщині, Сергій Волошин потрапив у скандал через публікацію у Facebook фото з прапором військово-морського флоту СРСР із зображенням серпа і молота. Нацполіція уже почала розслідування за фактом використання забороненої символіки комуністичного режиму.

Про це повідомив начальник відділення комунікації Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook.

Сулаєв зазначив, що про інцидент місцевій поліції стало відомо під час моніторингу соцмереж. Він поінформував, що за даним фактом слідчим під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури відомості були до ЄРДР за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України.

"Всі обставини події з'ясовуються в рамках кримінального провадження", - додав Сулаєв.

Зазначимо, раніше на публікацію Волошина, який в компанії відзначав день ВМС за радянською традицією в останню неділю липня, звернув увагу журналіст Олександр Рудоманов, який у Facebook поширив відповідні фото з коментарями та закликом до поліції відреагувати на ситуацію.

"Нічого особливого. Просто мер Хорола піднімає прапор з серпом і молотом...",- вказувалося в публікації.

Сам же голова громади Сергій Волошин вже видалив скандальні знімки зі свого акаунту у Facebook, але вони встигли розійтися інтернетом.

"Десятки років існує на Хорольщині традиція в День військово-морського флоту збиратися разом у Вишняках. Важливість цього дня для тих, в чиєму серці назавжди живе море, неоціненна... Підняли прапор, на урочистій побудові вітали нових членів організації "Шторм", пом'янули товаришів, які покинули цей світ...", - написав у дописі за 26 липня Волошин.

Та користувачі уже під іншими дописами Волошина запитують, чому ж пропали фото з прапором.

У біографії Волошина на сайті Хорольської міськради повідомляється, що він з 1988 по 1991 роки служив у військово-морському флоті при СРСР.

Зауважимо, що в законі про декомунізацію ("Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки"), зокрема, про кримінальну відповідальність за виготовлення, розповсюдження і публічне використання такої символіки: загрожує обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, із конфіскацією майна або без такої. При цьому згідно з пунктом 6 частини 3 статті 4 закону заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму на оригіналах бойових знамен.

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Автор: Вікторія Гордієнко