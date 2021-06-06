Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

У Миколаївській області чоловік кинув гранату РГД-5 в будинок односельчанину, який не дав йому наркотики.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Інцидент стався в будинку 46-річного мешканця Миколаївського району близько 19:00 5 червня. В результаті вибуху були пошкоджені вікно та майно у кімнаті.

Злочинцем виявився 43-річний знайомий заявника, у якого поліцейські вилучили 82 набої калібру 7,62 міліметра. Походження боєприпасів та шляхи придбання гранати наразі встановлюються.

З’ясувалось, що зловмисник прийшов додому до постраждалого за метадоном, але той відмовився віддавати його, тому між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки гість дістав гранату та кинув її в кімнаті.

Слідчі кваліфікували дії зловмисника, як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї, та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України), за що йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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Автор: Денис Прядко