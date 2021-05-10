Найактивнішим мамам вручено подяки Київського міського голови.

У парку партизанської слави провели захід «Щасливі родини – скарб країни» до Міжнародного дня родини та Дня матері.

Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

«У місті проживає близько 15 тисяч багатодітних дітей і майже 700 матерів-героїнь. Буквально вчора 15 мам отримали звання «Мати-героїня». Але для мене кожна мама, незалежно від того, скільки в неї дітей, уже є героїнею. Всю свою любов, всю свою ласку вона вкладає в дитину», – зазначила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Вона вручила подяки Київського міського голови найактивнішим мамам за 2020-2021 роки та відзначила родини, які прожили у шлюбі понад 45 років.

Також учасники заходу подивились концерт за участю дітей, сімей та творчих колективів міста, переглянули фотовиставку «Міцні родини столиці».

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Міжнародний день сім’ї та День матері: що відомо про свято

У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом усіх матерів. Слідом за США цей день стали відзначати та в інших країнах.

В Україні свято вперше відзначили в 1928 році з ініціативи Союзу українок Канади. У 1939 свято заборонила радянська влада. В 1999 році його знову почали відзначати у другу неділю травня після указу президента Леоніда Кучми.

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Автор: Світлана Закелова