В Офісі президента закликають не спекулювати на цій темі та кажуть, що розбираються, чи могло бути помилкове внесення навмисним.

В Офісі президента України кажуть, що зараз з'ясовуються обставини внесення до санкційного списку понад 100 осіб, яких нібито помилково зарахували до злодіїв у законі.

Про це в коментарі DW у суботу, 16 жовтня, повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Зокрема перевіряється, чи могли такі дії бути умисними.

Подоляк закликав "відмовитися від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень". За його словами, під час підготовки зазначених матеріалів порушення допустили працівники міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков.

"Наразі в повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і чи були вони умисними. Ця перевірка ще не завершилася", - сказав радник.

На інші запитання щодо обставин та можливих наслідків ситуації він не відповів, однак зазначив, що апарат РНБО проводить перевірку і згодом має поінформувати про її результати.

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15 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що 108 осіб були помилково внесені до санкційних списків контрабандистів і злодіїв у законі.

За словами Данілова, покарано 8 співробітників Міністерства внутрішніх справ, які були причетні до оформлення відповідних документів. Зокрема, частину з них звільнили з лав МВС, а двох людей перевели на нижчі посади.

Крім того, було ухвалено провести додаткову перевірку 9 осіб із вищезгаданих списків.

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Автор: Катерина Комолова