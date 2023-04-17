Україні вдалося повернути на підконтрольні території тяжко хвору літню жінку, яку незаконно вивезли на тимчасово захоплену частину Херсонщини. Її з кінця минулого року шукала дочка.
Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на офіційній сторінці на Facebook. У грудні минулого року до відомства звернулася дівчина, яка розшукувала свою матір. Літня жінка опинилася на захопленій частині Херсонської області. Рашисти незаконно перемістили її в Генічеськ, незважаючи на важке поранення.
"У співпраці з волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати" стареньку вдалося вивезти з тимчасово окупованого міста через територію росії та білорусі. Тяжкохвору жінку на кордоні з білоруссю забрала швидка допомога з міста Кривий Ріг. Саме у Кривому Розі на неї чекає дочка, яка, не втрачаючи надії, зробила все, щоб повернути свою маму", — сказано в повідомленні Мінреінтеграції.
Жінка продемонструвала приклад мужності і стійкості, підкреслили у відомстві. Вона погодилася покинути тимчасово окуповану територію, незважаючи на важкий стан.
Україна повертає своїх громадян
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