Її в кінці минулого року шукала дочка.

Україні вдалося повернути на підконтрольні території тяжко хвору літню жінку, яку незаконно вивезли на тимчасово захоплену частину Херсонщини. Її з кінця минулого року шукала дочка.

Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на офіційній сторінці на Facebook. У грудні минулого року до відомства звернулася дівчина, яка розшукувала свою матір. Літня жінка опинилася на захопленій частині Херсонської області. Рашисти незаконно перемістили її в Генічеськ, незважаючи на важке поранення.

"У співпраці з волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати" стареньку вдалося вивезти з тимчасово окупованого міста через територію росії та білорусі. Тяжкохвору жінку на кордоні з білоруссю забрала швидка допомога з міста Кривий Ріг. Саме у Кривому Розі на неї чекає дочка, яка, не втрачаючи надії, зробила все, щоб повернути свою маму", — сказано в повідомленні Мінреінтеграції.

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Жінка продемонструвала приклад мужності і стійкості, підкреслили у відомстві. Вона погодилася покинути тимчасово окуповану територію, незважаючи на важкий стан.

Україна повертає своїх громадян

На Великдень вдалося провести великий обмін полоненими. Україна повернула 130 бійців, серед яких були військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та співробітники ДССТ.

Станом на березень повідомлялося, що в цілому вдалося обміняти 2 тисячі солдатів. Однак на поточний момент статистика зросла.

В середині квітня Україна повернула тіла 82 українських бійців, які перебували на тимчасово окупованих територіях.

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