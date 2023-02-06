За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами.

Служба безпеки України затримала зрадника, який "зливав" ворогу дані про наступальні операції українських військ.

Як повідомляє прес-служба СБУ, російського агента викрила військова контррозвідка. Він інформував ворога про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

"За даними слідства, поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами. Крім цього зрадник "зливав" своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті", - зазначили в СБУ.

Ворожого агента затримали на спробі чергової передачі даних рашистам. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого виявлено засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з окупантами. Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий повністю визнав свою вину. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Затримання російських агентів РФ

В Україні регулярно затримують російських агентів і колаборантів, а також зрадників нашої держави. Наприклад контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів РФ, які планували передавати ворогу дані, влаштувавшись до підрозділів ЗСУ.

Згодом СБУ затримала двох агентів Російської Федерації, які допомагали російським окупантам підготувати ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона.

А нещодавно на Тернопільщині було затримано російського агента, який збирав інформацію про розміщення об'єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів України. Завербованого місцевого жителя, який мав прокремлівські погляди, затримали правоохоронці, коли він забирав зі схованки 5 тис. грн "винагороди".

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