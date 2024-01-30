Результати України обраховували на основі 8 досліджень.

Україна посідає 104 місце поміж 180 країн, отримавши 36 балів зі 100 можливих отримала в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) за 2023 рік.

Як йдеться на сервісі Transparency, результати України, як і торік, обраховували на основі 8 досліджень, які охопили період з лютого 2021 року по вересень 2023 року.

Зазначається, що у трьох із них (Індекс трансформації Фонду Бертельсманна за 2024 рік, Опитування думки менеджерів від Світового економічного форуму за 2023 рік, Варіації демократії за 2023 рік) спостерігалося суттєве зростання показника України. Ще за одним (Міжнародний огляд ризиків по країнах групи PRS за 2023 рік) відбулося незначне зниження балів. В інших чотирьох дослідженнях показники не змінилися.

Відео дня

Зокрема, дослідження Індексу трансформації Фонду Бертельсманна за 2024 рік, за яким Україна додала 12 балів, проводилося з лютого 2021 року по січень 2023 року й охопило думки 280 експертів з усього світу.

"Вони, зокрема, оцінювали, наскільки переслідують чи карають посадовців, які зловживають владою. Тож можемо говорити, що корупційні скандали, свідками яких ми стали до січня 2023-го року включно, відобразились у цьому дослідженні", – йдеться в повідомленні.

Щодо опитування думки менеджерів від Світового економічного форуму за 2023 рік, за яким Україна додала 8 балів, то керівники бізнесу відповідали на запитання про поширеність потрапляння бюджетних коштів до окремих компаній чи осіб внаслідок корупції.

Екперти зробили висновок, що піднятися у цьому дослідженні нам допомогло те, що, попри тривалу війну, більшість публічних закупівель, що здійснюються коштом бюджету, проводяться через тендерні процедури у системі Prozorro.

Над дослідженням Варіації демократії за 2023 рік, що проводилось протягом всього 2022 року, і за яким Україна додала 5 балів, працюють 4000 експертів з різних країн. До СРІ включаються показники корупції в публічному секторі, зокрема, у виконавчій, судовій та законодавчій владі.

Тож, на думку фахівців, на кінцевому результаті позитивно відбився процес ухвалення Державної антикорупційної програми (ДАП) на основі прийнятої раніше Антикорупційної стратегії.

Водночас Міжнародний огляд ризиків по країнах групи PRS за 2023 рік, за яким Україна втратила 2 бали, оцінює корупцію в межах політичної системи.

В цьому дослідженні серед ризиків аналітики зазначають таємне фінансування партій. Відповідно, на цьому показнику не відобразилося відновлення звітування політичних партій для перевірки НАЗК, що після майже 4-річної перерви набрало чинності місяць тому.

Україна у світових рейтингах

За версією сербської онлайн-бази даних про споживчі ціни, ціни на нерухомість і показники якості життя Numbeo, українське місто Дніпро стало найкримінальнішим містом Східної Європи.

На другому місці опинилася Одеса, за нею йдуть Мінськ (Білорусь), Константа (Румунія), Харків, Крайова (Румунія), російський Новосибірськ, Київ, Кишинів (Молдова) та Софія (Болгарія).

Вас також можуть зацікавити новини: