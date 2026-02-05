З полону РФ повернувся боєць, який три роки вважався загиблим і навіть був 'похований'

Тепер у рідному селі бійця є могила з його іменем, в якій насправді похований хтось інший.

Під час обміну полоненими 5 лютого з російської неволі повернувся боєць, який понад три роки вважався мертвим і навіть був "похований".

Як повідомляє Фейсбук-сторінка Куликівської селищної ради Львівського району, Назар Далецький із села Великий Дорошів вважався загиблим з вересня 2022 року.

"Він жив. Він вистояв. Він повернувся. Це диво, вистраждане мужністю, вірою і любов’ю тих, хто не переставав чекати. Це нагадування кожному з нас поки є хоч найменша надія – вона варта того, щоб за неї триматися", – йдеться у повідомленні селищної ради.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Телеграм наводить більше деталей цієї дивовижної історії.

За його інформацією, Назар Далецький служив у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Зв’язок із ним перервався ще у травні 2022 року. Спочатку він офіційно вважався зниклим безвісти, але згодом родина отримала офіційне повідомлення про те, що воїн загинув у Куп’янському районі Харківської області 25 вересня 2022 року.

Однак влітку 2025 року один із військовослужбовців, звільнених із російського полону, розповів, що бачив Далецького в російських таборах. Потім цю інформацію підтвердили ще двоє колишніх бранців.

Як розповіла "Суспільному" староста Великодорошівського старостинського округу Оксана Кухар, у 2023 році на сільському цвинтарі поховали людину, яку на той момент вважали Назаром Далецьким.

"Сповіщення про його смерть згідно ДНК прийшло у травні 2023 року і відповідно він був тоді похований зі всіма почестями у селі Великий Дорошів на цвинтарі", – каже староста.

Обмін полоненими 5 лютого

Як писав УНІАН, у четвер відбувся перший за тривалий час обмін полоненими між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулисяя 157 українських військових та цивільних повернуться. Більшість звільнених утримувалися в полоні з 2022 року, серед них є незаконно засуджені захисники.

Цей обмін став можливим після переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, і Зеленський подякував партнерам за посередництво.

