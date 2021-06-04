Повний перехід на електронні лікарняні відбудеться вже з 1 вересня.

З червня по серпень медичні заклади зможуть формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листи непрацездатності.

Повний перехід на електронну систему формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться вже з 1 вересня, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на сторінці в Facebook.

"Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року. До 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних. Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності", - написав Ляшко.

За його словами, рішення про те, який вид документу видати, буде приймати лікар, відповідно до вимог МОЗ.

Міністр також зазначив, що наказ, який регулюватиме це питання, підписаний і вже пройшов експертизу Мін'юсту.

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"Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування у процесі оформлення своєму працівнику виплат за лікарняний", - сказав Ляшко.

Електронні лікарняні: що відомо

У лютому Верховна Рада схвалила постанову про забезпечення функціонування електронного реєстру листків непрацездатності.

У березні Кабінет міністрів ухвалив постанову, завдяки якій Міністерство цифрової трансформації і Міністерство охорони здоров'я зможуть найближчим часом запустити електронні лікарняні. Лікарі зможуть формувати медичні висновки онлайн - через електронну систему охорони здоров'я.

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Автор: Олександр Топчій