Кабінет міністрів ухвалив постанову, завдяки якій Міністерство цифрової трансформації і Міністерство охорони здоров'я зможуть найближчим часом запустити електронні лікарняні.
Читайте такожМОЗ планує об'єднати електронний кабінет пацієнта і мобільний додаток "Дія"Про це повідомила прес-служба Мінцифри в своєму Telegram-каналі.
«Найближчим часом запускаємо новий цифровий сервіс - е-лікарняні. Сьогодні ухвалено відповідну постанову на засіданні Кабміну. Ця послуга мінімізує корупційні ризики, полегшить життя і лікарям, і пацієнтам», - сказано в повідомленні.
Відзначається, що лікарі зможуть формувати медичні висновки онлайн - через електронну систему охорони здоров'я.
«Це дуже важливо під час пандемії, враховуючи завантаженість медпрацівників», - наголосила прес-служба.
Також вона повідомила, що охорона здоров'я є сферою з найбільшою кількістю довідок.
«Їх більше ніж 30. Звичайно, всі вони паперові», - сказано в повідомленні.
Зокрема, листок непрацездатності є найпоширенішим документом, який часто підробляють.
Згідно з повідомленням, партнерами Мінцифри і МОЗ в запуску цього проекту виступають Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів, Фонд соцстрахування, Пенсійний фонд і Національна служба здоров'я України.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що цифрові продукти «Дія ID», зміна прописки онлайн і електронний лікарняний будуть представлені в квітні на Diia Summit.
У лютому Верховна Рада схвалила постанову про забезпечення функціонування електронного реєстру листків непрацездатності.
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