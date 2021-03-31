Лікарі зможуть формувати медичні висновки онлайн - через електронну систему охорони здоров'я.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, завдяки якій Міністерство цифрової трансформації і Міністерство охорони здоров'я зможуть найближчим часом запустити електронні лікарняні.

Читайте такожМОЗ планує об'єднати електронний кабінет пацієнта і мобільний додаток "Дія"Про це повідомила прес-служба Мінцифри в своєму Telegram-каналі.

«Найближчим часом запускаємо новий цифровий сервіс - е-лікарняні. Сьогодні ухвалено відповідну постанову на засіданні Кабміну. Ця послуга мінімізує корупційні ризики, полегшить життя і лікарям, і пацієнтам», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що лікарі зможуть формувати медичні висновки онлайн - через електронну систему охорони здоров'я.

«Це дуже важливо під час пандемії, враховуючи завантаженість медпрацівників», - наголосила прес-служба.

Також вона повідомила, що охорона здоров'я є сферою з найбільшою кількістю довідок.

«Їх більше ніж 30. Звичайно, всі вони паперові», - сказано в повідомленні.

Зокрема, листок непрацездатності є найпоширенішим документом, який часто підробляють.

Згідно з повідомленням, партнерами Мінцифри і МОЗ в запуску цього проекту виступають Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів, Фонд соцстрахування, Пенсійний фонд і Національна служба здоров'я України.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що цифрові продукти «Дія ID», зміна прописки онлайн і електронний лікарняний будуть представлені в квітні на Diia Summit.

У лютому Верховна Рада схвалила постанову про забезпечення функціонування електронного реєстру листків непрацездатності.

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Автор: Павло Степанець