Відтепер по всіх категоріях і регіонах України цей показник становить 8488 осіб.

Кабінет міністрів визначив максимальну кількість іноземців та осіб без громадянства, які можуть подати документи на отримання дозволу на імміграцію на 2022 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду.

Відтепер по всіх категоріях і регіонах України цей показник становить 8 488 осіб. Минулого року показник становив 9818 осіб.

Читайте такожУкраїнців попередили про кримінальну відповідальність за допомогу нелегаламЯк повідомляв УНІАН, в Україні зросла вартість виготовлення та оформлення біометричних документів: паспорта громадянина України (ID-картки) та громадянина України для виїзду за кордон.

Раніше Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до паперових. Біометричний закордонний паспорт або ID-карта в додатку "Дія" на законодавчому рівні стали повним аналогом паперового або пластикового документів.

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