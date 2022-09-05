Учасниками та учасницями "Всеукраїнської капсули часу" стала низка знаменитостей.

Нагадаємо, що з нагоди 31-ї річниці Незалежності група 1+1 media анонсувала спецпроект "Всеукраїнська капсула часу", в межах якого пропонує охочим записати відеозвернення в майбутнє, які будуть оприлюднені через 5 років. До проекту вже доєдналися багато українців та понад 20 лідерів думок, серед яких — відомі телеведучі, актори та громадські активісти.

Так, учасниками та учасницями "Всеукраїнської капсули часу" стали: Алла Мазур, Марічка Падалко, Юрій Горбунов, Руслан Сенічкін, Соломія Вітвіцька, Тімур Мірошниченко, Людмила Барбір, Євген Кошовий, Юрій Ткач, Олександр Пікалов, Нікіта Добринін, Анна Саліванчук, Валентина Хамайко, Максим Сухенко, Катерина Нестеренко, Дмитро Комаров та інші.

З нагоди 36-ї річниці свята, у 2027 році, ці та десятки інших відео від українців стануть основою тематичного фільму — його 1+1 media передасть Національному центру "Український Дім", щоб організовано зберегти матеріали зі зверненнями та реальними фактами нашої історії до моменту презентації.

Відео дня

"Зараз кожен українець прагне світлого майбутнього та перемоги України в цій жорстокій війні РФ. Важливою уявляти, якою ми бачимо Україну в майбутньому, тому, записавши відео для "Всеукраїнської капсули часу", українці сформулюють свої надії, мрії та очікування щодо нашої держави за 5 років. Ми віримо, що думка запускає дію, а, отже, всі найсвітліші сподівання обов’язково стануть реальністю", — коментують в 1+1 media.

Нагадаємо, що у своїх капсулах часу українцям необхідно дати відповіді на питання: "Якою наша країна буде через 5 років?", "Про що ми мріятимемо?", "Що зміниться за ці 5 років?", "Які професії матимуть найбільший попит", "Які нові традиції зʼявляться в українців" тощо. Ці звернення необхідно записати з оптимальним хронометражем до 3 хвилин, та завантажити файли через спеціальну google-форму, яка доступна тут: https://cutt.ly/MXIWco5.

Технічні параметри щодо файлів: відео має бути вагою не більше 20 МБ, завантажити відео потрібно файлом наприкінці анкети, не на файлобмінник, в горизонтальному форматі. Ракурс для зйомки — портретний та (або) поясний план з акцентом на людині.

Збір відео триватиме до 20 вересня 2022 року.

Проект реалізується 1+1 media за сприяння Національного центру "Український Дім" та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

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