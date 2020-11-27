Справа перебуває на контролі генконсульства України в Любліні.

Українські дипломати звернулися до поліції у зв'язку із ножовим пораненням двох українських студентів у польському Жешуві.

Читайте такожУ Німеччині провели масштабну операцію з розслідування нелегального працевлаштування українокПро це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

"Генеральне консульство України в місті Люблін направило відповідний запит до польських правоохоронних органів. Справа перебуває на контролі генконсульства", - заявили в МЗС.

Як повідомляє польське видання Nowiny24, в одній із квартир у Жешуві стався ножовий напад. Двоє українських студентів зазнали поранень.

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Автор: Віталій Саєнко