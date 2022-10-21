Данілов натякнув, що до завершення війни перемогою ще далеко.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов попередив українців про важкий період у війні з Росією.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону 21 жовтня.

"Усі кроки, які на сьогодні робить президент РФ, ми аналізуємо. Так, буде тяжко, але нам треба пройти цей складний період... І цей період, який триватиме 1,5-2 місяці, коли вже божевілля у голові цього "гітлера" поселилося і не хоче звідти виходити, нам треба витримати", - сказав він. Відео дня

Є й інші кроки Путіна - спрямовані проти власного народу на території Росії, зауважив Данілов. Нові рішення Кремля, які призводять до ескалації бойових дій, він пояснив відчаєм Москви.

"Впевненості у перемозі у них (росіян - УНІАН) - "нуль", це вже кроки відчаю", - додав секретар РНБО.

Данілов порівняв ці події з подіями 1945 року, коли переможений Гітлер з бункера давав нелогічні накази своїм підлеглим.

"Це, звісно, не травень (1945-го - УНІАН), але вже десь березень 1945 року", - зазначив Данілов.

Війна в україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні й північному сході України. Наразі під окупацією Росії перебуває всього 32 населені пункти на Харківщині.

Непросте становище ворога й на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.

Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст.

Щоби досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року наступила нова фаза російсько-української війни. Наразі противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

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