"Бабця з прапором СРСР", яка стала героїнею пропагандистських сюжетів, - українка Анна Іванова. Тепер жінка проклинає російську армію за зруйнований дім.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики.

Військовий 22 батальйону 92 бригади Збройних сил України з позивним "Кадет" допоміг пенсіонерці та її чоловікові евакуюватися зі свого будинку неподалік Харкова до безпечного місця. Крім того, ЗСУ забезпечили її їжею та необхідною гуманітарною допомогою.

Наразі вона перебуває в одній із міських лікарень Харкова.

Від російських окупантів жінка отримала "подарунок" - міну у свій будинок.

Російська пропаганда цинічно бреше, що син вивіз жінку в Росію, але вона спростовує це. 

Анна Іванівна розповіла, що вийшла до українських військових, сплутавши їх з окупантами. Жінка запевняє, що намагалась "примиритися" з ними червоним більшовицьким прапором, аби вони "не громили" село й Україну. Але тепер вона почуває себе "зрадницею".

Військові закликають не зневажати стареньку.

"Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір'я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі", – розповів "Кадет".

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Раніше історію цієї бабусі розповів активіст Сергій Стерненко. За його даними, бабуся з прапором СРСР, з якої російська пропаганда склеїла рашистський символ нападу на Україну, насправді зустрічала українських військових, а не окупантів.

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