Ворог може використовувати відео роботи ППО як з військовою, так і з пропагандистською метою.

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат вкотре наголосив на небезпеці фіксування роботи протиповітряної оборони в режимі реального часу.

"Простий приклад. От в Києві працює ППО з трьох напрямків, люди зняли і викладають. Чи камери спостереження, які вже відімкнули зрештою, я сподіваюся. І в реальному режимі часу ворог дивиться це, як в кіно, дивиться результат своєї роботи, робить висновки певні. Що тут коригувати, якщо з трьох камер він візьме проведе три промені на картах і визначить точно по цих координатах, де може знаходитись комплекс", – сказав він в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, знаючи цю інформацію, окупанти можуть завдати вже безпосередній удар по системах протиповітряної оборони.

Відео дня

"Зробивши висновки про точне місце стояння цих комплексів, ворог може завдати повторного удару. Відпрацювали вони, ППО відпрацювало на Київщині, над Києвом, через 20-30-40 хвилин вони будуть точно знати, вони запустять "Іскандари", які летять сюди 6 хвилин, і все", – сказав він.

Також, за його словами, ворог може використовувати такі дії українців з пропагандистською метою, в тому числі транслювати це під необхідним кутом на західний світ.

"Знову ж таки, показати, як Київ взривають. Навіть якщо ППО працює ефективно, є вибух в повітрі, уламки обов'язково покажуть в своєму позитивному ключі – що наша ракета влучила в будинок, що ми самі себе обстрілюємо і так далі", – зазначив він.

Не варто також і викладати уламки ракет чи дронів, додав Ігнат.

"Щодо заблюрювання бортових номерів я дуже скептично ставлюся, а ось, наприклад, ми показуємо на телемарафоні чи ще десь уламок ракети, а це лежить кусок Patroit, відповідно противник починає розповідати: "От подивіться, чим "укронацисти" обстрілюють своїх громадян, ці ракети летять по домам, подивіться от машини розбиті" і так далі", – сказав спікер Повітряних сил ЗСУ.

Покарання за "засвічування" роботи ППО України - важлива інформація

Напередодні було повідомлено про підозру чотирьом блогерам, які "засвітили" роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня. Одна блогерка виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Telegram-каналів, дві інших опублікували у власних акаунтах в соцмережах, четверта – розіслала знайомим.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану). Блогеркам загрожує до 8 років тюрми.

31 травня в Києві було виявлено ще 9 осіб, які під час ворожої атаки знімали роботу ППО і викладали в соцмережі.

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