Зміна даних відбуватиметься у день звернення.

Українцям спростили продовження дії закордонний паспорт та внесення інформації про дітей. Уряд прийняв відповідну постанову

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Україна.

Відзначається, що ураїнські біженці зможуть більш оперативно продовжити термін дії закордонних паспортів і внести дані про дітей в паспорти батьків в дипломатичних представництвах України. При цьому зміна даних буде відбуватися в день звернення безкоштовно.

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"Прийнята постанова сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих і дітей за межами України без дійсних документів", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Українські біженці в Європі - що відомо

Через повнмасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну мільйони українців змушені були шукати тимчасовий притулок у країнах Євросоюзу.

Віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців перезимувавши за кордоном, бо російські окупанти обрали своїми цілями об'єкти енергетичної інфраструктури.

Водночас, згідно з даними опитування, 67% українців залишитися взимку в Україні незважаючи на атаки росіян.

При цьому Кабінет Міністрів очікує повернення в 2023 році тільки частини перебувають за кордоном українців, А Е то приблизно 1,8 мільйона чоловік.

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