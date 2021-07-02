Українець віз діаманти у спідній білизні / фото facebook.com/KYIVcustomsUA

В аеропорту «Бориспіль» затримали пасажира, який намагався незаконно ввезти діаманти та коштовні прикраси в спідній білизні.

Про це повідомляє Київська митниця на Facebook-сторінці.

«Каміння загальною масою понад 14 карат та 9 каблучок з білого золота, оздоблених діамантами, ввозив наш співвітчизник, який повертався авіарейсом з Туреччини та для проходження митного контролю скористався спрощеною системою «зелений коридор», – говориться у повідомленні.

На запитання співробітників митниці щодо наявності в нього  товарів, які підлягають декларуванню,  громадянин надав заперечну відповідь та сказав, що має лише особисті речі.

Українець віз діаманти у спідній білизні / фото facebook.com/KYIVcustomsUA

Але під час перевірки ручної поклажі пасажира, серед його особистих речей митники виявили поліетиленовий пакетик з дев’ятьма каблучками з білого металу зі вставками з прозорого каміння та один діамант в конверті з сертифікатом виробника.

Українець віз прикраси у спідній білизні / фото facebook.com/KYIVcustomsUA

Після цього чоловікові нічого не залишалося, як видати  ще один поліетиленовий пакетик, в  якому знаходилися шість пакуночків з прозорим безбарвним камінням. Все це він переміщував у спідній білизні.

Читайте такожУ "Борисполі" затримали іноземця із 200 кілограмами брендового одягу«Експресаналізатор дорогоцінних металів та каміння підтвердив, що виявлене – це діаманти та вироби з білого золота, – говориться у повідомленні. – Прикраси та коштовне каміння вилучено до рішення суду. Їх вартість буде встановлено додатково».

Як уточнили у прес-службі Державної прикордонної служби, попередня вартість виявлених діамантів становить 2 мільйони гривень.

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Автор: Катерина Шварц