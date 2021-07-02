Митники затримали чоловіка та вилучили коштовності.

В аеропорту «Бориспіль» затримали пасажира, який намагався незаконно ввезти діаманти та коштовні прикраси в спідній білизні.

Про це повідомляє Київська митниця на Facebook-сторінці.

«Каміння загальною масою понад 14 карат та 9 каблучок з білого золота, оздоблених діамантами, ввозив наш співвітчизник, який повертався авіарейсом з Туреччини та для проходження митного контролю скористався спрощеною системою «зелений коридор», – говориться у повідомленні.

На запитання співробітників митниці щодо наявності в нього товарів, які підлягають декларуванню, громадянин надав заперечну відповідь та сказав, що має лише особисті речі.

Але під час перевірки ручної поклажі пасажира, серед його особистих речей митники виявили поліетиленовий пакетик з дев’ятьма каблучками з білого металу зі вставками з прозорого каміння та один діамант в конверті з сертифікатом виробника.

Після цього чоловікові нічого не залишалося, як видати ще один поліетиленовий пакетик, в якому знаходилися шість пакуночків з прозорим безбарвним камінням. Все це він переміщував у спідній білизні.

Читайте такожУ "Борисполі" затримали іноземця із 200 кілограмами брендового одягу«Експресаналізатор дорогоцінних металів та каміння підтвердив, що виявлене – це діаманти та вироби з білого золота, – говориться у повідомленні. – Прикраси та коштовне каміння вилучено до рішення суду. Їх вартість буде встановлено додатково».

Як уточнили у прес-службі Державної прикордонної служби, попередня вартість виявлених діамантів становить 2 мільйони гривень.

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Автор: Катерина Шварц