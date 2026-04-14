'Може не дати очікуваного ефекту': нардеп відреагував на примусове повернення чоловіків з Європи

Нардеп Богдан Кицак сумнівається, чи буде здатен такий механізм забезпечити масове повернення десятків тисяч чоловіків до України.

Народний депутат України Богдан Кицак вважає, що примусове повернення українських чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, може призвести до нової хвилі міграції до інших країн Європи, повідомляє YouTube-канал Суперпозиція.

Видання пояснює, що так Кицак відрегаував на ініціативу Німеччини щодо співпраці з Україною у питанні обмеження перебування таких громадян за кордоном.

Депутат не виключає, що такі дії можуть призвести до протилежного результату, тобто, до подальшого переміщення до тих країн, які вважатимуться безпечнішими.

Відео дня

Кицак сумнівається, чи буде здатен такий механізм забезпечити масове повернення десятків тисяч чоловіків до України та їх подальше долучення до лав Збройних сил.

"Ми будемо якимось чином примусово повертати чоловіків. Як тільки з'явиться один кейс, ми ж зрозуміємо, що ті кілька чоловіків просто переїдуть з Німеччини в іншу країну, відбудеться своєрідна міграція. І чи буде це мати якийсь величезний ефект для того, що десятки тисяч чоловіків, які незаконно покинули Україну, різними способами повернуться в Україну і долучаться до ЗСУ? Наскільки це буде ефективний механізм? Тут велике питання", - заявив він.

На його думку, спочатку варто цінити перші приклади застосування такого підходу, аби зрозуміти, як саме він працюватиме на практиці. Ще депутат додав, що також важливо враховувати мотивацію людей і те, як виглядатиме процес повернення.

"Треба подивитися перші випадки, як це буде спрацювати, як це вплине, яка буде мотивація людей. І як буде виглядати цей військовослужбовець, який в такому форматі буде повернути з Німеччини до України і буде доєднувати до збройних сил України. Тут така складно прогнозована історія", - вважає Кицак.

Повернення українських чоловіків з Європи: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Київ та Берлін будуть працювати над тим, щоб полегшити українським громадянам, які отримали притулок в Німеччині, повернення на Батьківщину. Мерц додав, що підтримує рішення українського уряду щодо обмеження виїзду чоловіків. На думку канцлера Німеччини, це необхідно, щоб Україна могла себе захищати. Також він додав, що це важливо й для відбудови країни.

Також ми писали, що народний депутат Дмитро Разумков в коментарі УНІАН зазначив, що Європа не буде примусово виганяти українців, які працюють та приносять користь місцевій економіці. Водночас, він не виключає, що повернути можуть тих, хто досі отримує допомогу від уряду, знаходяться нелегально або полулегально. Разумков пояснив, що в Європі існує дефіцит робочої сили, тому жодна з цих країн не готова віддати таких громадян. Нардеп зауважив, що наразі в Європі просто немає юридичного механізму, як примусити українців повернутися назад.

