Генсек ООН подякував за внесок, який зробив українець у роботу заради миру у Конго.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив співчуття українському народу у зв'язку зі смертю 22 листопада старшого лейтенанта Збройних сил України Олександра Бривка, який виконував завдання у складі Стабілізаційної місії ООН у Демократичній Республіці Конго.

Про це йдеться у листі генсека ООН, надісланому на ім'я президента України Володимира Зеленського, повідомила прес-служба Офісу президента.

"Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі та народу України у зв'язку з цією страшною втратою, а також дякую за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в Демократичній Республіці Конго", - зазначив Гутерреш у листі.

Він запевнив, що ООН налаштована на посилення зусиль щодо пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на миротворчі місії та запобігання її поширенню і вживатиме всіх заходів для безпеки миротворців та іншого персоналу.

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Генеральний секретар ООН висловив глибоку вдячність Україні за рішучу підтримку Організації Об'єднаних Націй та, зокрема, миротворчих операцій.

Смерть українських миротворців у Конго

6 грудня цього року військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в ДР Конго помер від раптової зупинки серця.

У листопаді український військовий, який перебував у складі місії ООН у Конго, помер від COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко