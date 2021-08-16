Печерська окружна прокуратура Києва в рамках кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених на закупку шкільних меблів, проводить обшуки в приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної Державної адміністрації. Також слідчі дії проходять за місцем проживання осіб, причетних до розтрати коштів місцевого бюджету.
Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, службові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали договір з підприємством щодо постачання шкільних меблів в кількості 1470 штук на загальну суму 940 800 гривень. При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їх вартість завищена більше ніж у двічі.
Згідно з висновком експертизи, сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить понад 450 тисяч гривень.
Читайте такожНічого не їв, спав на землі: 6-річний хлопчик розповів, як пережив 30 годин один у горах (фото, відео)Також повідомляється, що у службових приміщеннях Управління освіти та за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що поліцейський в Києві понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату
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