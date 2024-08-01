Військовий служить у спецпідрозділі "Шквал" на посаді командира відділення.

Військовий на позивний "Змій", який має судимості та провів кілька років у тюрмі, розповів про свою мотивацію мобілізуватись до лав ЗСУ.

Цей 46-річний чоловік родом з Дніпропетровщини вже два місяці воює у спецпідрозділі "Шквал" на посаді командира відділення, повідомляє "Суспільне".

"Двоє п’яних причепилися до мене, обидва дістали по шиї. Відбув чотири роки. Я міг би цей рік досидіти й не йти воювати, але мій вибір, я зробив так. Чому якісь люди повинні прийти в мою Україну й нищити мою землю?", — каже військовослужбовець.

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"Змій" зазначив, що хотів мобілізуватися ще з часів АТО, а коли президент підписав указ, то пішов оформлювати документи до війська одним з перших.

"Я хочу воювати, я саме для цього сюди й ішов. Я з 2014 року намагався потрапити на цю війну, але в мене не виходило. У 2013-му я "сів", у 2014 почалася АТО. У 2018 звільнився — у мене не вийшло: уже війна перейшла в іншу фазу, засуджених не брали. У 2022-му "сів" і знову війна почалася. Писав листи до президента і ніхто не реагував, в Офіс президента писав — ніхто не реагував. А тепер прийшла й наша черга воювати. Тому я в перших рядах і пішов. Щойно підписали закон, і на другий день у мене вже всі документи були оформлені в ТЦК", — говорить "Змій".

Він розповів, що воював у Вовчанську на Харківщині, де дістав поранення.

"Воював у Вовчанську, у мене було два виходи. Штурмували будівлі, відсікали дорогу до лікарні. Другий вихід — те саме. Поранення дістав під мостом під час заходу у Вовчанськ. Я був командиром групи. Група пройшла вперед, а я замикав. Скид дрона поряд зі мною — поранило ногу. Штанина і повний берць крові було. Скотився з моста, сховався під нього. По рації сказав, що я поранений, чекав на евакуацію. Але був сильний мінометний обстріл — або покласти хлопців, або відходити самому. Я відходив сам. До евакуації з перев’язаною ногою пройшов кілометрів півтора, але оскільки там мене не змогли забрати, пройшов ще близько кілометра назад до своїх", — згадує колишній ув'язнений.

"Змій" каже, що особливого ставлення, оскільки має судимості, з боку побратимів не відчуває: "Це інше місце, тут не як у тюрмі".

"Брат моєї цивільної дружини пропав безвісти під Куп’янськом пів року тому. Дуже багато моїх друзів воює — і в 93-й бригаді, і в 110-й бригаді, і у 25-й бригаді. Хотів би, як і всі ми, щоб найскоріше закінчилася війна. У цивільному житті я себе не бачу. Я довго у своєму житті шукав себе і думаю, що в армії я себе знайшов", — стверджує "Змій".

Мобілізація ув’язнених в Україні

У травні президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил.

Ним передбачається, що засуджені за тяжкі злочини як умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Також це стосується і тих, хто отримав терміни за злочини проти основ національної безпеки.

Крім того, не можуть бути мобілізовані ті, хто посягав на життя правоохоронців, вчинив особливо тяжкі корупційні порушення.

Раніше нардеп Роман Костенко заявляв, що у Збройних силах України служать уже 3,8 тисячі ув'язнених.

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