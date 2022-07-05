Андреа Калан наголосила, що всі країни мають об’єднатися, щоб допомогти Україні у відновленні після війни.

Представниця Держдепартаменту США в Європі Андреа Калан запевнила, що її держава допоможе Україні у відбудові після війни.

Про це Калан сказала в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання, чи зможе США приєднатися до процесу відновлення нашої країни.

"Як сказав президент Байден, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми розуміємо, що це не тільки сьогодні, не тільки завтра. Це й потім, коли закінчиться війна. Потрібно багато всього відновити. Ми бачимо, як Росія зруйнувала інфраструктуру в Україні ракетними ударами. Нам дійсно потрібно всім об’єднатися, всім країнам світу, щоб допомогти Україні після війни відбудувати все, що потрібно… Ми будемо допомагати", - підкреслила Калан.

Відповідаючи на питання, чи не вбачається у настроях громадян та політиків у США та європейських країнах деяка втома від війни в Україні, Калан зауважила, що американці підтримують українців.

"Я сьогодні вранці повернулася з Вашингтона до Брюсселя. Коли я була у Вашингтоні, бачила на кожному кроці український прапор. Американський народ підтримує Україну і продовжить підтримувати у майбутньому. Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася вже завтра, але ми розуміємо, що для цього ще потрібно трохи часу. Україна може розраховувати на підтримку американського народу, тому що ми бачимо, з чим ви боретеся. Ми бачимо, як український народ та українські Збройні сили хоробро б’ються, відстоюючи свою демократію та свободу", - підкреслила Калан.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня на міжнародній конференції в Швейцарії прем'єр-міністр Денис Шмигаль презентував проект плану відновлення України на суму понад $750 млрд. Для реалізації плану пропонується створити відповідну структуру: Платформу з відновлення та декілька офісів. Головний буде розташовано у Києві, а інші – у Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні та інших містах.

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