Серед загиблих під час російської окупації як військові, так і цивільні.

Правоохоронці після звільнення Лиманської та Святогірської громад від російських окупантів досі знаходять нові могили й невпізнані трупи. В регіоні вже виявлено 385 тіл, з них 103 досі не впізнані.

За інформацією поліції Донецької області, загалом на деокупованих територіях виявили 385 тіл, з них 309 – цивільні.

"Серед жертв російської агресії - 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, стать ще 12 осіб не встановлено", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що триває робота з ідентифікації загиблих - на сьогодні ідентифіковано 282 особи. Так, у селі Богородичне, що майже повністю зруйновано російськими військами, провели ексгумацію двох літніх жінок та чоловіка. Цивільні мешканці були поховані в одному з дворів.

Крім того, тіла ще трьох цивільних чоловіків ексгумували в Лимані. За попередньою інформацією, двоє з них загинули внаслідок обстрілів, а третій помер в окупації з природних причин.

"Після деокупації Лиману на міському кладовищі було знайдено братську могилу із загиблими військовослужбовцями ЗСУ - далі розпочалася кропітка робота з ідентифікації кожного з них", - повідомили в поліції.

Масові поховання українців в Донецькій області - що відомо

У жовтні 2022 року у поліції Донецької області повідомили про завершення ексгумації на місці масового поховання військовослужбовців Збройних сил України в Лимані. З братської могили було вилучено тіла 34 українських захисників, їх тіла були направлені до моргу.

Після ідентифікації та встановлення причин смерті тіла загиблих передані рідним для поховання. Тоді поряд було ще одне поховання з цивільними людьми.

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