Зараз ракетна небезпека зберігається для Чернігівської та Полтавської областей.

Протягом доби противник завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації за сьогодні.

"Протягом доби противник завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - сказано в повідомленні.

Водночас нещодавно у Telegram повітряні сили України повідомили, що є ракетна небезпека для Чернігівської та Полтавської областей і там можлива робота ППО.

З'ясувалася історія бійця ЗСУ, який врятувався з пекла Пісків

Нагадаємо, що сьогодні МОЗ України розкрило історію українського бійця Сергія, який з початком повномасштабного вторгнення полишив цивільну професію гірного інженера та вступив до лав ЗСУ.

34-чоловік разом з побратимами провів важке бойове зіткнення з росіянами біля Пісків (Донецька область) та втратив нижню кінцівку. Наразі чолові знаходиться на реабілітації у Рівненській області після протезування.

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Сергій вів успішне бойове життя з 24 лютого, допоки разом з побратимами не вступив у надскладне бойове зіткнення з росіянами.