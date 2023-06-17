Протягом доби противник завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації за сьогодні.
"Протягом доби противник завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - сказано в повідомленні.
Водночас нещодавно у Telegram повітряні сили України повідомили, що є ракетна небезпека для Чернігівської та Полтавської областей і там можлива робота ППО.
З'ясувалася історія бійця ЗСУ, який врятувався з пекла Пісків
Нагадаємо, що сьогодні МОЗ України розкрило історію українського бійця Сергія, який з початком повномасштабного вторгнення полишив цивільну професію гірного інженера та вступив до лав ЗСУ.
34-чоловік разом з побратимами провів важке бойове зіткнення з росіянами біля Пісків (Донецька область) та втратив нижню кінцівку. Наразі чолові знаходиться на реабілітації у Рівненській області після протезування.
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Сергій вів успішне бойове життя з 24 лютого, допоки разом з побратимами не вступив у надскладне бойове зіткнення з росіянами.