Роботи з відновлення теплопостачання тривають.

В Києві завершуються основні роботи з відновлення водопостачання, система має заповнитись за кілька годин.

"Основні роботи з відновлення водопостачання завершуємо. Система має заповнитись за кілька годин. Після чого вода з’явиться в усіх оселях киян. Для запобігання неконтрольованого витоку води, переконайтеся, що водопровідні крани в ваших квартирах закриті", - повідомив київський міський голова Віталій Кличко у Telegram-каналі.

Кличко додав, що роботи ж з відновлення теплопостачання тривають.

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Наслідки ракетного обстрілу 16 грудня для Києва

16 грудня, у Києві після ракетної атаки призупинено роботу всього електротранспорту. У місті відбулися аварійні відключення електроенергії. Рух електротранспорту, в тому числі і метро, тимчасово призупинили. На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси. Метрополітен поки працює як укриття.

Ввечері, за даними Кличка, третина жителів столиці мали тепло- та водопостачання, а енергопостачання було в 40% домівок киян.

Станом на вечір енергетики відновили роботу пошкоджених енергооб’єктів ДТЕК "Київські електромережі". Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тисяч жителів Троєщини.