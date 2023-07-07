Розмови зі студентами проводяться приватно, щоб ситуації не надали розголосу.

Російські загарбники шантажують студентів в тимчасово окупованому Криму результатами іспитів, щоб ті підписували повістки до лав армії РФ. Такі випадки не є поодинокими.

Як стало відомо громадській організації "КримSOS" з анонімних джерел, працівники університету окупованого Сімферополя заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише підписавши повістку. Зазначається, що через тиск хлопцю довелося погодитися на умови.

"Такі випадки не є поодинокими. Як дізналася КримSOS, "пропозиції" отримували й інші студенти призовного віку. Розмови проводяться приватно, щоб ситуації не надали розголосу", – йдеться в повідомленні.

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Російські загарбники посилюють пропаганду на окупованих територіях Херсонщині. Вороги просувають різноманітні наративи, спрямовані на збільшення довіри мешканців захоплених земель до окупаційних адміністрацій.

Тим часом на окупованій Донеччині дедалі частіше стається "бавовна". 5 липня вибух пролунав у Макіївці, після чого на Червоногвардійській нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. За декілька годин до цього окупанти заявили про ракетний удар по будівлі "адміністрації" у Волновасі.

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