У напрямку окупованого Крима з міста виїхало 15 російських зерновозів.

В окупованому Мелітополі ворог відключив стільниковий зв'язок, а окупанти почали таксувати на своїх мічених літерою Z автівках.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram.

Зазначається, що стільниковий зв'язок загарбники відключили, зокрема, через передислокацію своєї військової техніки. Йдеться про те, що проспектом Мелітополя велика колона військової техніки пішла на Херсонський напрямок. Крім того, окупанти встановили в місті додатковий блокпост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють автівки.

Жителі Мелітополя повідомляють, що військові РФ почали таксувати на своїх мічених літерою Z автомобілях.

В ОВА зазначають, що триває пограбування Мелітопольського району - у кримському напрямку з міста виїхало 15 зерновозів.

"Окупантам активно допомагають мелітопольські зрадники", - наголосили в керівництві області.

Також повідомляється, що окупаційні адміністрації на загарбаних ними територіях намагаються запровадити "рублеву зону".

"У кількох окупованих містах і селищах Запорізької області росіяни через своїх колаборантів обіцяють давати пенсії та соціальні виплати в рублях. Про перехід на рублі заявив і псевдомер Бердянська Сауленко. Він повідомив, що відзавтра пенсіонери отримуватимуть пенсію у валюті РФ", - додали в Запорізькій ОВА.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали залізничні колії, якими російські фашисти здійснювали важливі логістичні перевезення.

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