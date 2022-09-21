Він був засуджений як фігурант сфабрикованої окупантами справи про підрив газопроводу в 2021 році.

Так званий "верховний суд" у тимчасово окупованому Росією Криму засудив трьох фігурантів сфабрикованої справи про підрив газопроводу до 13-17 років позбавлення волі.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

Так, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу призначили покарання у вигляді 17 років позбавлення волі зі штрафом 700 тис. руб. і обмеженням волі 1,5 року.

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Братів Асана і Азіза Ахтемових "суд" засудив до 15 і 13 років позбавлення волі відповідно зі штрафом 500 тис. руб. і обмеженням волі на рік.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року в окупованому Криму, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід.

3 і 4 вересня співробітники ФСБ РФ за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі затримали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, братів Азіза і Асана Ахтемових, а також Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Пізніше Джелялу пред'явили нові обвинувачення - у контрабанді вибухового пристрою.

Ніхто з незаконно затриманих своєї провини не визнавав. Вони заявляли, що справа сфабрикована, а до них застосовувалися тортури.

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