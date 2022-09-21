Так званий "верховний суд" у тимчасово окупованому Росією Криму засудив трьох фігурантів сфабрикованої справи про підрив газопроводу до 13-17 років позбавлення волі.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов.
Так, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу призначили покарання у вигляді 17 років позбавлення волі зі штрафом 700 тис. руб. і обмеженням волі 1,5 року.
Братів Асана і Азіза Ахтемових "суд" засудив до 15 і 13 років позбавлення волі відповідно зі штрафом 500 тис. руб. і обмеженням волі на рік.
Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року в окупованому Криму, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід.
3 і 4 вересня співробітники ФСБ РФ за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі затримали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, братів Азіза і Асана Ахтемових, а також Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.
Пізніше Джелялу пред'явили нові обвинувачення - у контрабанді вибухового пристрою.
Ніхто з незаконно затриманих своєї провини не визнавав. Вони заявляли, що справа сфабрикована, а до них застосовувалися тортури.