Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 752 тис. 295 осіб.

За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби covid-19 щеплення отримали 49 тис.985 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

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За його даними, найбільше осіб вакциновано в Києві (6 тис. 911), Харківській (4 тис. 938), Київській (3 тис. 735) та Дніпропетровській (3 тис. 504) областях.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 752 тис. 295 осіб.

Станом на 30 квітня до листа очікування вакцинації записались 506 тис. 067 осіб.

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Автор: Світлана Закелова