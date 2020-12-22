17 грудня польський Сейм оголосив про створення парламентської робочої групи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Робоча група має на меті вшанувати і донести пам'ять про трагедію Бабиного Яру майбутнім поколінням.

Спікер парламенту оголосив про створення групи під офіційною назвою «Парламентська група з питань вшанування пам'яті про злочин Голокосту в Бабиному Яру – для Європи Вільної від Геноциду і Ненависті». До її складу увійшли 7 учасників: Моніка Фалей (Monika Falej), Мачей Копец (Maciej Kopiec), Анита Кухарська-Дзедзіч (Anita Kucharska-Dziedzic), Барбара Новацка (Barbara Nowacka), Марек Рутка (Marek Rutka), Анджей Шейма (Andrzej Szejma) і Катаржина Уеберхан (Katarzyna Ueberhan).

Як вказано у регламенті групи, метою її створення є «популяризація проблематики, пов'язаної з геноцидом, вшанування пам'яті жертв, а також передача послання майбутнім поколінням про те, на що здатні тоталітарні режими, які проводять етнічні і расові чистки».

Наступного року будуть відзначатися 80-ті роковини трагедії у Бабиному Яру. Як наголосили депутати польського Сейму, у створенні групи вони вбачають можливість для міжнародної спільноти вшанувати пам'ять трагедії, згадати 1,5 мільйона євреїв, розстріляних нацистами у Східній Європі та винести уроки з минулого.

«Протягом кількох десятиліть після Другої світової війни в Радянському Союзі було заборонено згадувати про вбивства у Бабиному Яру. Вільна та демократична Україна хоче змінити це. Ми, поляки, несемо унікальну відповідальність за підтримку своїх сусідів у цій роботі. Наша історія часто перетиналася, часто трагічно і кровопролитно. Нам потрібна правда про ці події. Якщо ми не донесемо цю частину європейської історії до громадськості, це зроблять інші, і немає жодної гарантії, що це буде чесний та точний виклад. Однак перед нашими країнами стоять загальні виклики. У нас є європейські мрії. Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» стане їх втіленням», – наголосив координатор комісії Марек Рутка.

«Бабин Яр – це страшний символ Голокосту. Лише за два дні, 29-30 вересня 1941 року, тут розстріляли майже 34 тисячі євреїв-мешканців Києва. За роки окупації у урочищі загинуло до 100 тисяч людей різних національностей. Комеморація цих подій необхідна не тільки євреям та українцям, не тільки нащадкам загиблих в урочищі, вона потрібна усьому світові, – зазначив генеральний директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Я» Макс Яковер. – Ми будуємо видатний меморіал, який стане частиною світової спадщини. Підтримка міжнародної спільноти допомагає нам доносити цю трагічну історію до світу і рухатися до нашої мети – гідного вшанування всіх загиблих у Бабиному Яру».

Колишній президент Польщі, член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Александр Кваснєвський прокоментував: «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» – це європейський проєкт. У співпраці з Україною він потребує європейської підтримки. Я пишаюся тим, що польський парламент першим створив парламентську групу підтримки. Ми, поляки, маємо величезний досвід у тому, як говорити про важку історію нашої країни. Це те, чим ми хочемо поділитися з нашими сусідами».

Нагадаємо, у вересні, напередодні 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, депутати Європарламенту підтримали діяльність Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». В ході відеоконференції із президентом України Володимиром Зеленським вони представили українській стороні діяльність парламентської Робочої групи «Бабин Яр – Пам'ять заради майбутнього» та заявили про принципову підтримку Меморіального центру, відмітивши у його діяльності прихильність до загальноєвропейських цінностей та розвиток толерантного суспільства.