У ВР вважають, що Почаївська лавра є "джерелом "русского міра".

Верховній Раді України пропонують підтримати звернення до уряду про розірвання з УПЦ (Московського патріархату) договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови "Про звернення Верховної Ради України до Кабінету міністрів України про розірвання з Українською православною церквою Московського патріархату договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври" (№9179), зареєстровано 3 квітня, але текст оприлюднено лише сьогодні, 5 квітня. Авторами проекту виступають понад 30 народних депутатів.

У проекті постанови сказано, що це має бути зроблено з метою захисту національних інтересів України, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.

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Як сказано в пояснювальній записці до проекту постанови, сьогодні Почаївська лавра є "джерелом "русского міра" і стала "форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату".

Зазначається, що до Лаври входить 18 споруд. УПЦ (МП) вона була передана в оренду в 2003 році на 49 років, яка має діяти до 2052 року.

У записці сказано, що, відповідно до українського законодавства, у церковних спорудах можуть проводитися почергові богослужіння з іншими церквами. "Однак у відкритих джерелах міститься лист митрополита УПЦ (МП) Онуфрія, в якому він особисто заборонив своїм священникам здійснювати почергові богослужіння", - сказано в повідомленні.

У пояснювальний записці сказано, що у час російсько-української війни треба розірвати з УПЦ (МП) договір оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври. "Перебування Почаївського монастиря у володінні церкви Московського патріархату нівелює не лише українську історію, а й Українську церкву загалом", - вважають народні депутати, автори проекту постанови.

Як відомо, в грудні 2022 року на сесії Тернопільської обласної ради, на території якої розташована Почаївська лавра, було проголосовано за звернення до керівника уряду, парламенту, СБУ та генпрокурора щодо повернення Лаври до державної власності та розслідування антиукраїнської діяльності священнослужителів УПЦ (МП).

Виселення УПЦ з Києво-Печерської лаври - що відомо

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Вже 10 березня 2023 року Свято-Успенський монастир УПЦ МП попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року.

Проте представники УПЦ МП не бажають залишати лавру і заявляють, що не бачать підстав для виселення.

Також вони оскаржили відповідне рішення в суді, але 30 березня Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра".

Комісія з приймання-передачі державного майна заповідника через супротив УПЦ МП не може розпочати свою роботу.

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