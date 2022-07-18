За його словами, йдеться про посадовців різних рівнів та напрямків, але підстави для їхнього звільнення схожі – незадовільні результати роботи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває кадрова ревізія в СБУ, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців", - зазначив президент.

За його словами, йдеться про посадовців різних рівнів та напрямків, але підстави для їхнього звільнення схожі – незадовільні результати роботи.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

Згодом Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

Разом з тим сьогодні, 18 липня, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що про звільнення Венедіктової і Баканова поки мова не йде.

За його словами, будуть проведені службові перевірки, за результатами яких президент прийме рішення про внесення до парламенту подань про надання згоди на звільнення генпрокурора і голови СБУ.

На думку Смирнова, Венедіктову і Баканова відсторонили, щоб виключити їх потенційний вплив на кримінальні провадження, які розслідуються проти працівників СБУ і прокурорів, котрі підозрюються у співпраці з Росією.

Пізніше депутат Железняк повідомив, що Зеленський вніс до ВР подання про звільнення Баканова. Його планують розглянути на найближчому пленарному засіданні.

Згодом нардеп додав, що питання про зняття Венедіктової з посади генпрокурора буде винесено на найближче голосування у ВР.

Своєю чергою Венедіктова прокоментувала своє відсторонення і заявила про готовність відзвітувати перед парламентом. Вона підкреслила, що не планує сперечатися з рішенням президента.

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