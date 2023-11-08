Письменниця підкреслила, що не раз "попереджала про небезпеку".

В Україні з'явилася нова "Ірина Фаріон" - українська письменниця, автор книг для дітей, Лариса Ніцой підтримала посил скандальної екс-нардепки. Вона заявила про "зросійщених" бійців ЗСУ та додала, що українська влада таких людей просто "використовує".

"Руками зросійщених бійців в Україні утверджуватимуть російську мову", - написала Ніцой у Facebook.

На думку письменниці, скандал, пов'язаний із заявою Ірини Фаріон, роздмуханий владою "згори". Тим самим політики захистили "зросійщення" в Україні, заявила вона.

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"Не даремно вище керівництво держави не проводить українізації. Його проводять люди, а керівництво - ні. Не даремно керівництво держави не закликає народ переходити на українську. Високі політики, самі зросійщені, сидять в засаді і терплять українізацію, здійснювану людьми, щоб вистрибнути зі своєї засади і використати вас, зросійщених бійців, для повернення російської мови в український прості", - вказала Ніцой.

Письменниця підкреслила, що на своїх виступах перед військовими вона не раз попереджала про "небезпеку": "Я попереджала, дорогі зросійщені захисники - вас використають політики зі своєю метою. Використали".

Вона також зазначила, що бійці ЗСУ порушують український закон, розмовляючи в армії російською мовою та, повертаючись з фронту, продовжують в тилу знищувати старання тих, хто будує "українізацію".

"Бо ви звідти. Ви з передка. Хто ж вам що скаже. І в майбутньому нічого не зміниться - ви вижили, ви здобули перемогу, ви продовжуватимете говорити російською, отже, наповнюватимете публічний простір російською мовою", - вважає Ніцой.

Також вона заявила, що український шоу-бізнес відкриє серед "зросійщених" героїв України нову аудиторію. За підсумком, всі майбутні пісні, книги, фільми в Україні будуть на російській. Україна знову наповниться російською мовою саме через таких військових, заявила письменниця.:

Для вас манатіки, олі полякови, мазгі і барскі напишуть вашою російською мовою купу пісень, бо з'явиться сегмент, який потребуватиме пісень вашою мовою - це ви. Для вас знімуть фільми вашою російською мовою. Для вас напишуть книги вашою російською мовою. Бо ви для нас герої - все для вас. І знову Україна наповниться російською мовою"

На її думку, саме такої "зросійщеної" України добивався Путін. Скандал з Фаріон - доказ, що суспільство не може впоратися з цим викликом, заявила Ніцой.

"Суспільство стало на захист вашої зросійщеності. Вітаю Вас. Путіну не треба нас убивати і убивати своїх росіян. Достатньо руками зросійщених бійців-героїв утвердити російську мову в українському просторі. І Буде знову те саме. Зросійщена Україна. Як і була", - резюмувала вона.

В Україні стався скандал через заяву Ірини Фаріон

В понеділок екс-нардепка від партії "Свобода" мовознавиця Ірина Фаріон спровокувала скандал в Україні. Вона різко висловилася про захисників "Азовсталі" через те, що вони розмовляють російською мовою під час інтерв'ю з журналісткою Яніною Соколовою. Вона акцентувала, що такі військові порушують закон України. "Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою - то нехай себе назвуть "руськими", - сказала Фаріон.

Це обурило українців, чимало військових, публічних осіб та небайдужих до слів Фаріон українців висловили категоричну незгоду з її думкою. Інцидент коментували навіть воїни з передової.

Однак критика не змінила думки Фаріон. "Бидломаса має припадок", - охарактеризувала вона опозиційних до своїх думок українців.

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