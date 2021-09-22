"Злодії в законі" небезпечні навіть за ґратами, зазначила заступник міністра юстиції.

В Україні вже наступного року може з'явитися спеціальна в'язниця для так званих "злодіїв у законі".

Про це у програмі "Право на Право" телеканалу "Дом" повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Вона наголосила, що "злодії в законі" небезпечні як на волі, так і у в'язницях, оскільки користуються величезним впливом.

Саме тому "злодіїв у законі" так важливо ізолювати, щоби виключити цей вплив, а для цього потрібні спеціальні можливості, техніка.

За її словами, уже наступного року в Україні можуть бути створені перші установи спеціально для "злодіїв у законі".

"Зараз ми працюємо над тим, щоби створити в Україні хоча б дві установи з таким спеціальним статусом, і пропрацювати всі технічні засоби, опрацювати емоційний, психологічний стан персоналу в таких установах, підготувати всю команду до роботи з такими суб'єктами, щоб і їх намагатися ресоціалізувати. Ми розраховуємо на те, що будемо готові прийняти перших засуджених за такою статтею вже наступного року", – сказала заступник міністра.

Читайте такожЗ Лук'янівського СІЗО можуть зробити готель – МалюськаЗа її словами, умови утримання "авторитетів" у подібних установах будуть відповідним чином організовані.

"Це камерний тип утримання, а не просто "гуртожиток", де всі можуть перебувати разом. Це ізольовані приміщення, а для держави дорожче утримувати такі установи. Це технічні засоби – відеозв'язок, відеоспостереження, відеореєстратори для персоналу, щоб уникнути конфліктів. Це повинен бути сучасний заклад", – підсумувала Висоцька.

Нагадаємо, на початку серпня 2020 року міністр юстиції Денис Малюська сказав, що в Україні розпочнуть продавати в'язниці, які не використовуються. Чиновник також говорив, що можливе будівництво нових об'єктів, у яких засуджені зможуть відбувати покарання.

Автор: Світлана Закелова