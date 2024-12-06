В Україні розгорнуто ще один табір для утримання російських військовополонених.

В Україні побудують нові тюрми, бо жодні ремонти не допомагають вирішити ситуацію в деяких закладах утримання. Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Вона зазначила, що більше 3 тисяч ув’язнених отримали покращення умов тримання протягом 2024 року, що позитивно відзначено у звіті Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

"Але, занурившись в цю тематику, я поставила в пріоритет побудову нових закладів тримання ув’язнених, оскільки система виконання покарань успадкована з Радянського Союзі і за будь-яких найкращих ремонтів, не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які передбачають забезпечення порядку і контроль в системі виконання покарань. Тому побудова нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси для цього", - наголосила Стефанішина.

Відео дня

Вона додала, що водночас відбувається покращення умов тримання ув'язнених, але стратегічно мова має йти про нові заклади, тим паче, що в умовах окупації вдалося зробити всі необхідні переміщення засуджених.

Також Стефанішина висловилась з приводу утримання в Україні російських полонених. Вона наголосила, що минулого місяця було розгорнуто додатковий табір.

"Сподіваємося, що кількість російських полонених буде збільшуватись, що дозволить повертати наших людей", - наголосила вона.

Російські військовополонені

Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин описав "портрет" російських загарбників, які потрапляють до українського полону.

Брати російських окупантів у полон стало складніше, тепер це вимагає цілої операції. Зокрема це пов'язано з теперішньою специфікою війни, коли за допомогою безпілотників можна побачити все, заявили у 3 ОШБр.

Вас також можуть зацікавити новини: