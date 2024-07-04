За заявою Офісу омбудсмена про незаконний виїзд за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей розпочато розслідування.

Розпочато кримінальне провадження за фактами, викладеними уповноваженим Верховної Ради з прав людини про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури. "В межах кримінального провадження перевірятиметься інформація, поширена Офісом омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон", - йдеться у повідомленні.

Також буде перевірено інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за кордоном, потім не повернувся до України.

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В прокуратурі поінформували, що досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу - незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб.

Вчора омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram заявив, що у березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині. Ці вихованці – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

За його словами, вдалося довідатися, що серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.

"Найцікавіше: серед цих людей – близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Серед супроводжуючих також значаться ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення", - розповів Лубінець.

Він також поінформував, що всі супроводжуючі чоловіки звільнилися з посад після того, як опинилися за кордоном і жоден з них наразі не працює у цих органах. Щобільше, вони не повернулися до України.

Евакуація дітей

Наприкінці травня було погоджено рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб із законними представниками з окремих населених пунктів Харківської області. Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками. Евакуація проводитиметься протягом 60 діб, вона здійснюється безкоштовно.

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