Кількість патрулів у місцях масового перебування громадян на період святкування Дня прапора та 30-річчя Незалежності України буде збільшена, до патрулювання залучать військовослужбовців Нацгвардії України.

У зв’язку із запланованими в Україні святковими заходами з нагоди Дня прапора та 30-річчя Незалежності України з 16 серпня усі відомства системи органів внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби.

Як повідомляється на офіційному сайті Нацполіції, про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко після розширеної наради за участі заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, начальника поліції Києва Івана Вигівського та представників КМДА, відомчих навчальних закладів та правоохоронних відомств.

За словами Клименка, кількість патрулів у місцях масового перебування громадян на період свят буде збільшена. Крім того, на час проведення масових заходів у середмісті Києва буде частково обмежено рух автотранспорту, змінено графік та схему руху громадського транспорту.

До охорони публічної безпеки і порядку будуть залучені усі структурні підрозділи поліції. До патрулювання також залучать військовослужбовців Національної гвардії України.

Читайте такожЗеленський затвердив відзнаку "Національна легенда України""З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо практичну роботу з підготовки до святкових заходів з нагоди Дня Незалежності. Близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України будуть працювати в місті Києві. Щоб забезпечити правопорядок, ми посилимо наряди патрулювання у громадських місцях, на автостанціях, на залізничному вокзалі, в метро та аеропортах", – наголосив Клименко.

Керівник поліції Києва Іван Вигівський додав, що особовий склад столичної поліції готовий до виконання завдань із забезпечення правопорядку.

"Ми вже підсилили наряди у місцях запланованих заходів, де зараз проходять репетиції до Дня Незалежності. Окрім того, приділяємо увагу профілактиці злочинів, у тому числі майнових", - зазначив начальник поліції Києва.

При цьому він повідомив, що столичні поліцейські активно відпрацьовуватимуть місця концентрації громадян, розважальні заклади та місця відпочинку, об'єкти інфраструктури Києва.

Клименко наголосив, що на час проведення масових заходів необхідно залучити людей зі знаннями іноземної мови, аби забезпечити комунікацію та порозуміння з гостями столиці, зокрема - в частині обслуговування викликів на спецлінію 102. Окрім того, у святкові дні багато громадян виїжджатимуть за межі міста, тож особливу увагу необхідно приділяти вчасному реагуванню на повідомлення про можливі майнові злочини.

"Це наше спільне завдання - провести ці свята достойно. Головне, щоб був вчасний обмін інформацією та комунікація, тоді ми досягнемо позитивного результату", - підкреслив глава Нацполіції.

Заходи до Дня Незалежності України

Президент України Володимир Зеленський презентував заходи до 30-ї річниці Незалежності України.

Зокрема, 24 серпня пройде унікальний військовий парад. "Вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі представників і техніки усіх сил сектору безпеки та оборони України та країн-партнерів. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, в Чорному морі буде наша гордість – ті, хто готовий захистити Україну на суші, на воді і в повітрі", - наголосив Зеленський.

У центрі Києва в серпні тричі проведуть репетиції військового параду до Дня Незалежності.

Автор: Тетяна Герасименко