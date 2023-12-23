Завдяки праці Олександра Мокровольського, українці змогли насолодитися світом Середзем'я.

В Україні у віці 77-ти років пішов з життя відомий літератор Олександр Мокровольський, який подарував нації світ Середзем'я Джона Толкіна, переклавши його головні роботи "Гобіт" та "Володар перснів" українською мовою.

Сумну новину про смерть видатного українця сьогодні повідомив Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики України.

Там нагадали, що окрім відомого фентезі від Толкіна у "професійному багажі" Мокровольського є "Венера і Адоніс" Вільяма Шекспіра, "Різдвяні повісті" Чарлза Дікенса, "Улісс" Джеймса Джойса та низка інших відомих літературних творів.

Відео дня

Як перекладач Мокровольський володів 5 мовами: англійською, іспанською, німецькою, французькою і польською. Також Олександр сам займався творчістю та писав поезію.

За словами Комітету, Мокровольський був одним з останніх "класиків" української школи перекладу, яка виникла ще у 1970-х роках на основі журналу "Всесвіт".

"Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики висловлює щирі співчуття з приводу смерті талановитого художника слова, що збагатив українську культуру. Світла пам’ять. Спочивайте з миром, майстре", - додали там.

У листопаді в Україні помер відомий актор Крижанівський

Минулого місяця Україна також втратила відомого актора Олександра Крижанівського. Його смерть констатували 22 листопада у Києві. Актору було всього 67 років.

За словами сина Крижанівського, його батько помер від інфаркту і супутніх ускладнень.

Українці знали Крижанівського за такими фільмами: "Швабра", "Нюхач", "Повернення Мухтара", "Мажор", "Битва за Севастополь" тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: