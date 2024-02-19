На Дунаї зникли "Волга", "Оренбург", "Іркутськ", "Астрахань" та "Челябінськ".

Національний перевізник вантажів та пасажирів у Дунайському басейні "Українське Дунайське пароплавство" ("УДП", Одеська область) вирішило, що треба змінить назву понад двох десятків суден.

Про це повідомив гендиректор "УДП" Дмитро Москаленко. "За тридцять років незалежності України чомусь нікому в "Дунайському пароплавстві" не спало на думку змінити назви суден з російської на державну українську мову. Ми вперше про це згадали. Позбавилися діячів комуністичного режиму і російських міст. При перейменуванні зробили акцент на українських містах, які мають відношення до річкового/морського транспорту та знаходяться в окупації", - йдеться у повідомленні.

Москаленко наголошує, що міста Феодосія, Севастополь, Генічеськ, Маріуполь - це Україна, та українці, які залишилися на окупованих територіях, мають знати, що про них пам’ятають. "Вони повинні знати, що ми мріємо про день, коли над всією Херсонщиною, Запоріжжям, Кримом, Донбасом буде знову майоріти жовто-блакитний прапор", - каже посадовець.

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Зокрема, нові українські імена на борту вже несуть буксири "Борис Макаров", "Валерій Кидик", які раніше називалися "Загорськ". Буксир "Звенигород" став "Севастополем", "Никифор Шолуденко" отримав назву "Одеса", "Гагра" - "Очаків", "Іркутськ" - "Кременчук", "Хабаровськ" став "Маріуполем". Також - "Кузьма Галкин" перейменовано на "Миколаїв", "Челябінськ" - на "Олешки", "Оренбург" - на "Феодосія", "Астрахань" - на "Лінц".

Також перейменовано низку самохідних суден, з’явилося службово-допоміжне судно "Кілійський" (було "Московський-2"), пасажирське судно "Тиса" (раніше - "Волга") тощо.

За словами Москаленка, першими нові назви отримали судна, що перебували в ремонті. Оскільки процес оформлення нових документів є тривалим. Гендиректор пояснює, що потрібно отримання висновку комісії Адміністрації судноплавства, підготовити пакет документів на внесення змін до Державного суднового реєстру України, отримати свідоцтва про право власності на судно та свідоцтва про право плавання під державним прапором України.

"На основі свідоцтв отримуються класифікаційні документи від Регістру судноплавства України, свідоцтва про мінімальний склад екіпажу тощо. Наразі готуються документи на перейменування наступної партії суден!", - наголошує керівник підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі планують прибрати пам’ятний знак "Тінь Пушкіна" та перейменувати кілька вулиць. Зокрема, за словами керівника громадської організації "Суспільство та історична спадщина" Олександра Бабича, профільна комісія, яка працює при мерії Одеси, рекомендує прибрати з міського простору цей артоб’єкт, який розташований на розі Дерибасівської та Рішельєвської.

Також Бабич зазначив, що комісія розглянула велику кількість питань стосовно позбавлення міста назв, пов’язаних з імперським, радянським та комуністичним минулим. Серед них - пропозиція перейменування вулиці Білоруської на вулицю Костянтина Калиновського - білоруського публіциста, революціонера-демократа, який у 19-му столітті був одним з регіональних очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії.

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