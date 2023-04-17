Колишній мер Харкова тепер прислуговує московським попам.

Колишній мер Харкова Михайло Добкін, схоже, остаточно пішов у духовенство, але в церквах Української Православної церкви Московського патріархату. Він провів Великодню службу в храмі святої благовірної цариці Тамари, після чого звернувся до українських військових.

"Щоб Господь зберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні, богобережній Україні. Щоб усі повернулися живими і щасливими, що вони роблять для людей. За них моляться в кожному храмі – православному і не тільки православному по всій країні", – заявив Добкін на відео, яке оприлюднили в соцмережах.

Варто відзначити, що колишній мер Харкова веде служби в храмі святої благовірної цариці Тамари в П'ятихатках Харківської області, який також належить УПЦ МП. У березні 2022 року росіяни обстріляли населений пункт, через що храм залишився без вікон та дверей, а уламки посікли стіни та пошкодили церковне начиння.

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Добкін на службі УПЦ МП - що відомо

Михайло Добкін отримав сан диякона УПЦ МП колишній мер Харкова у квітні 2022 року. Хіротонію провів митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій. З тих пір він майже зник з новин.

9 квітня 2023 року екс-мер Харкова провів пасхальну службу в образі диякона в одному з храмів УПЦ МП. На опублікованому відео Добкін в світло-зеленій рясі та православних хрестах допомагав московським попам святити воду.

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