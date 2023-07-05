Після двогодинного засідання Гуменюк пішов у вбиральню, а коли відчинив двері - кинув у караул вибухівку.

Ввечері 5 липня 2023 року в Шевченківському райсуді Києва прогриміло кілька вибухів. Згодом було встановлено, що гранати розірвав обвинувачений Ігор Гуменюк. Чоловік вже відсидів у СІЗО понад 7 років - з 2015-го, коли його затримали після вибуху на мітингу в столиці. Цього дня суд мав продовжити слухання його кримінального провадження.

Вибух у суді Києва 5 липня - як розвивалися події

Гуменюка доставили до будівлі суду. Після двогодинного засідання Гуменюк пішов у вбиральню, а коли відчинив двері, за версією МВС, - кинув у караул вибухівку.

У міністерстві внутрішніх справ попередньо вказують, що після цього слідувало ще два вибухи, після чого Гуменюк намагався покинути суд. Конвой стріляв у повітря, тому чоловік забарикадувався в окремому приміщенні.

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Спецпризначенці деблокували двері до кімнати, але Гуменюк кинув у них ще один вибухонебезпечний предмет. Двоє військових КОРДу отримали поранення ніг. Обвинувачений загинув.

Ігор Гуменюк - що відомо про підривача, хто він

Гуменюка затримали під час мітингів у серпні 2015 року, коли ще тодішня влада голосувала за "особливий статус Донбасу". У ході протистоянь з правоохоронцями під Верховною Радою стався вибух бойової гранати, унаслідок чого було поранено десятки осіб, чотирьох нацгвардійців врятувати не вдалося.

На місці подій затримали Ігоря Гуменюка. Він, за словами ще тоді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, мав при собі чеку від гранати та ще одну - нерозірвану. Попередньо причетність до вибуху Гуменюка було встановлено і на відзнятих журналістами кадрах.

Проти Гуменюка відкрили провадження за чотирма статтями, однак мітингувальника "взяло під крило" ВО "Свобода" (активістом якого він і був до вказаних подій), об'єднання забезпечило підозрюваного адвокатами.

Публічні слухання у справі суд відновив тільки у лютому 2022 року. Через те, що справа тягнулась понад 7 років, захист Гуменюка наполягав на зміні йому запобіжного заходу.

Ігор Гуменюк брав активну участь у Євромайдані, потім - пішов добровольцем на фронт, брав участь у боях на Курахівському напрямку та у Пісках.

Свого часу Гуменюк очолював Кам'янець-Подільський осередок ВГО "Сокіл".

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